Violento schianto tra due auto | una prende fuoco | due feriti

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili deldel distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 09’00 di oggi 20 maggio, è intervenuta nel comune di Fontanarosa in via Variante, per un incidente stradale che ha visto coinvolte duevetture di cui una dopo l’impatto ha preso. A bordo delle dueun ragazzo di 22 anni ed una donna di 54 anni, entrambi rimastie trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. Il veicolo che stavandoè stato spento mettendo anche in sicurezza tutte e due levetture incidentate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

