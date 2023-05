Vigorito | “Bisogna riformare i campionati | ho speso 21milioni e sono andato in C”

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver rilasciato dichiarazioni nei post partita di Cittadella e Modena, il presidente Oresteha parlato anche al termine della sfida di campionato di Perugia che, di fatto, ha min archivio la stagione del suo Benevento. Incassata la sconfitta del “Curi“, valsa l’ultimo posto della classifica, il numero uno della Strega ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Umbria Tv. Parlando soprattutto del suo rapporto con Massimiliano Santopadre, presidente del Grifo,ha trovato anche il modo per lanciare un messaggio ai vertici del calcio italiano. “Questa non è una stagione da dimenticare, ma da ricordare perché se dimentichi gli errori fatti rischi poi di commetterli di nuovo”, ha dichiarato il numero uno del club di via Santa Colomba, “Santopadre, come altri presidenti, è vittima di ...

Si può perdere, mafarlo in maniera diversa. Così è brutto'. 'è un presidente da tenersi molto stretto. È uno dei pochissimi rimasti in Italia che fa per amore il suo mestiere. Il ...'Quando si cadeavere la capacità di rialzarsi'. Oresteè già in piedi.Poicapire cosa vuole fare la città che conta, quelli ai quali non interessa il calcio o gli è antipatico. 'Abbiamo fatto oltre 7mila abbonamenti, con una media di 1500 biglietti ...

