Vigili del fuoco salvano cane e padrone

Doppio salvataggio derifuoco, nel disastro romagnolo: si tratta di un cane esuo padrone . I soccorsi sono riusciti nell'operazione, navigando sulle strade. Il cane felice di rivedere il suo padrone, non lo ...Un'autoscala ormai vetusta in uso a distaccamento deiFuoco di Cantù. La necessità di sostituirla con una moderna piattaforma aerea antincendio. Una sostituzione possibile solo raccogliendo una somma pari a circa 640mila euro, vale a dire il ...Sul posto sono arrivati ifuoco volontari e pocoi dopo l'elisoccorso di Trentino Emergenza che ha trasferito d'urgenza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara. Qui il ...

Strada statale 90, zona di Borgo Giardinetto frazione di Foggia. Per cause da dettagliare l’auto è finita fuori strada. Nell’incidente è morta una donna, feriti non gravemente i figli. All’arrivo dei ...Un elicottero è precipitato a Belricetto, frazione di Lugo, nel Ravennate, mentre era impegnato a sistemare i guasti alla linea elettrica creati dall’alluvione.