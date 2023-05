VIDEO – Napoli-Inter | tanti cambi! Dubbio Kvaratskhelia Marotta carica la squadra | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è su, con il. Nel frattempo la Curva Nord chiarisce la situazione legata a Federico Dimarco. Spazio anche alle parole di Beppee al calendario dei prossimi impegni, compresa l’Women oggi alle 14.30. TG IN NERAZZURRO ? Si avvicina il calcio d’inizio di, con ilin vista della partita di domani ...