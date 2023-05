VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Vince ancora Nico Denz | terzo Bettiol Armirail nuovo leader

(Di sabato 20 maggio 2023) Fa festa la fuga e soprattuttonella quattordicesimadel. Dopo esser rimasto attardato in seguito all’attacco di alcuni corridori in avanscoperta con lui, il tedesca della BORA – Hansgrohe è stato bravo nel finale a rientrare insieme ad altri uomini sulla testa della corsa e si è poi imposto in una volata ristretta sul traguardo di Cassano Magnago davanti al canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech) e l’italiano Alberto(EF Education-EasyPost), bissando dunque il successo di due giorni fa. Da segnalare in classifica generale il cambio di, con il francese della Groupama – FDJ Bruno15° a 53” dal vincitore) che grazie alla fuga diè ...

... una scena destinata a fare ildel web. Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con ... Non perdere tutti idi Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK È in quel momento che entra in ...Trattasi infatti del Var , ilAssistant Referee (letteralmente 'arbitro diassistenza'),... e a Formigli tocca ribadire: 'No ma qui stiamo facendo proprio il Var', condi pareri degli ...Zelensky e Meloni si erano incontrati sabato scorso a Roma, nell'ambito deldelle capitali ... Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Giro d'Italia 2023 (video), la caduta della maglia rosa Geraint Thomas e di Tao Geoghegan Hart RaiNews

Fa festa la fuga e soprattutto Nico Denz nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023. Dopo esser rimasto attardato in seguito all’attacco di alcuni corridori in avanscoperta con lui, il tedesca ...Ancora un successo per Nico Denz al Giro d’Italia 2023. Il tedesco della Bora-Hansgrohe firma la propria doppietta portando a termine un’altra fuga nella Sierre-Cassano Magnago di 194 chilometri, ...