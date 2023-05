VIDEO ? Roma-Inter Women 2-1 | Poule Scudetto | gol e highlights

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 maggio 2023)è finita 2-1 per le giallorosse. Buona prestazione per le ragazze di Guarino, che però si sono fatte rimontare dalle campionesse d’Italia (vedi pagelle) IL FILM ? Finita 2-1al Tre Fontane. Dopo un primo tempo molto equilibrato, la partita si accende nella ripresa. Ad aprire i giochi ci pensa la giocatrice del Malawi, Tabitha Chawinga. Tuttavia, le nerazzurre non riescono a proteggere il vantaggio facendosi raggiungere al 71? dal gol di Bartoli. Nel finale, la beffanista con il gol decisivo di Haug. Di seguito gol edel match. Fonte:YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...