Victoria Cabello | «I miei anni con la malattia di Lyme Il successo? Quando ho perso visibilità | alcuni sono spariti»

Quell'edizione, intitolata 'La rotta dei sultani', è stata vinta dae Paride Vitale, conosciuti come I pazzeschi. L'inaspettato arrivo di Nikita sarà un'emozionante sorpresa per ...Ha preso parte a Victorcon, Arisa e Geppi Cucciari . Ha inoltre curato una rubrica astrologica ed è stata editorialista in numerosi periodici e settimanali come Sette, Max,...Ma come faa non invecchiare mai Ebbene, a dare una risposta ai nostri dubbi è la conduttrice televisiva e attrice di origini inglesi stessa, la quale ha spiegato qual è il suo segreto per ...

Victoria Cabello: «I miei anni con la malattia di Lyme. Il successo Quando ho perso visibilità, alcuni sono... Sette del Corriere della Sera

Non ha la «videite» Victoria Cabello. Chiama così quella impellente necessità - comune a tanti suoi colleghi - «di andare in video a tutti i costi, con qualsiasi progetto. Ecco, io non ne sento il ...Victoria Cabello ha rivelato che rimane sempre in ottimi rapporti con i suoi ex fidanzati. Ma come fa Per molti sembra inconcepibile anche solo rimanere in contatto con un ex partner, per la ...