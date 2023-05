Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023)DEL 20 MAGGIO ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA SORA CASSINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI ATINA; SUL TRATTO SI SONO FORMATE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 314 LICINESE, PER UNA FRANA CHE SI È VERIFICATA AL KM 12+600 NEL TERRITORIO DI POGGIO MOIANO, È STATO ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO; ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA CASILINA SI STA IN FILA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IL ...