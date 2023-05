Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 20 maggio 2023)DEL 20 MAGGIO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEÈ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE NEI PRESSI DI PONZANONO, LA CIRCONE VERSOSTA TORNANDO REGOLARE. E ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E LA RUSTICA. MASSIMA PRUDENZA PER CHI VIAGGIA SULLA A12TARQUINIA, SEGNALATO VENTO FORTE A PARTIRE DAL BIVIO PER LAFIUMICINO FINO A CIVITAVECCHIA. SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ...

...cittadino Simone Moretti e dei cittadini che avevano fatto notare la segnaletica stradale contraddittoria rimasta dopo la modifica allaintrodotta in via Vecchie Scuderie e in via. In ..., 20 mag. LEmilia Romagna e' ferita ma si rialzera'. E lo faremo insieme, senza lasciare indietro nessuno. Lo afferma il presidente della Regione devastata dallalluvione Stefano Bonaccini ......da due ore e mezzo prima del passaggio della carovana rosa MERATESE " Attenzione allanel ... via dei Mille; via Ugo Foscolo; via; via Sirtori; via XXV Aprile; via Europa e via ...