Vertice di Hiroshima - G7 | impegno per azzerare le emissioni entro il 2050

Leggi su quattroruote

(Di sabato 20 maggio 2023) I leader dei Paesi più industrializzati, riuniti a(Giappone) per il G7, hanno preso l'di "raggiungere lenette pari a zero al più tardiil", rafforzando la cooperazione per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione globale verso l'utilizzo di energia pulita. L'affermazione è contenuta nel documento redatto dal Gruppo sul piano d'azione per l'economia "pulita", che ribadisce "il fermo" nei confronti degli accordi già raggiunti a Parigi. "Riconosciamo", prosegue il testo, "che gli investimenti pubblici e privati nelle industri del futuro, sia a livello nazionale che nel mondo, saranno necessari per raggiungere questi obbiettivi e che è necessaria un'ulteriore cooperazione per colmare la carenza d'investimenti per la ...