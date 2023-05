Verona | Zaffaroni | 'Errore Montipò? Non determinante sul nostro futuro'

(3 - 4 - 2 - 1): Montipò - Ceccherini (34' st Coppola), Hien, Cabal - Terracciano (20' st .... Arbitro: Sozza di Seregno. Note: ammoniti Koopmeiners, Hien, Dapaoli e Faraoni. Spettatori:...Lo ha detto l'allenatore del, Marco, dopo la sconfitta contro l' Atalanta : 'Lecce - Spezia Non faccio mai questi calcoli e non deve farli neanche la squadra. Pensiamo solo a ...BERGAMO - Non è bastato passare in vantaggio con Lazovic alper uscire indenne dal Gewiss Stadium, dove la squadra diè stata battuta 3 - 1 in rimonta dall'Atalanta . Un successo, quello nerazzurro, favorito da un errore commesso dal portiere ...

Verona, Zaffaroni: "Avrei firmato per essere a questo punto" Virgilio Sport

Le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù dopo la sconfitta contro i nerazzurri L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l’Atalanta: “Non saranno questi gli ep ...Atalanta batte Hellas Verona 3-1 (1-1). Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta (11' st Okoli); Pasalic (32' st Ederson), Muriel (11' st Loo ...