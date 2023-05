Verona | Djuric | «Bravi a rimanere in corsa per la salvezza»

(Di sabato 20 maggio 2023) Milan, attaccante del, ha parlato prima del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Milanha parlato a Dazn prima di Atalanta-. LE PAROLE – «Anche quest’anno devo giocarmi lafino all’ultimo come l’anno scorso. Ci aspettavamo un campionato più tranquillo, ma siamo statiinfino alla fine».

Milan, attaccante del, ha parlato prima del match contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni Milanha parlato a Dazn prima di Atalanta -. LE PAROLE - "Anche quest'anno devo giocarmi ...... Bocchetti con Zaffaroni per raggiungere la salvezza: non risparmia le punte il, dato che domani lo Spezia affronta il Lecce, e allora ecco Ngonge, Lazovic etutti insieme. Va sul ...(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lazovic, Ngonge;. All. Zaffaroni

Verona, Djuric: "Col Torino brutto passo falso. Salvezza Bravi a rimanere in corsa" TUTTO mercato WEB

Di seguito le ultime dai campi su Atalanta-Hellas Verona, raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Hellas Verona - Sabato 20 maggio, ore 18.00 Arbitro:.Le dichiarazioni dell’attaccante bosniaco prima della partita contro i nerazzurri L’attaccante dell’Hellas Verona, Milan Djuric ha parlato a DAZN prima della gara contro l’Atalanta: “Sicuramente la vo ...