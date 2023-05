Vendola fa il maestrino con la Meloni sull’utero in affitto | “C’è puzza di polizia morale”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) Non ci va di fioretto. Tutt’altro. Nichiusa la clava contro il governocolpevole, a suo dire, delle peggiori nefandezze. La premessa è già un manifesto programmatico di lotta dura contro il nemico. “Laè a capo di un partito post fascista, bellicista, estraneo alla cultura liberal-democratica”. In una lunga intervista alla Stampa l’ex capo di Sel e governatore della Puglia, che in altre occasioni non ha escluso di candidarsi alle europee, si lancia in un attacco ad alzo zero contro il premier con un linguaggio durissimo di chi è rimasto inchiodato alla logica dello scontro. Con buona pace del dialogo, del pluralismo democratico e della pacificazione nazionale.all’attacco del governo: post fascista e bellicista “Non è solo questione di diritti della comunità ...