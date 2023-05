Vela | Europei 470 Mix 2023 | Ferrari e Caruso chiudono in settima posizione

(Di sabato 20 maggio 2023) Si è concluso con la medal race di oggi il Campionato Europeo 470 MIX didi Marina degli Aregai, in Italia. A vincere sono gli svedesi Dahlberg-Karlsson, che hanno gestito la gara finendo davanti alla coppia tedesca Diesch-Markfort con un solo punto di margine. Terza piazza per i Francesi Machetti-Retornaz cheil podio. Con il quinto posto odierno la coppia azzurrachiude invece innella classifica generale. SportFace.

Si è concluso con la medal race di oggi il Campionato Europeo 470 MIX 2023 di Marina degli Aregai, in Italia. Ultima giornata ha regalato il quinto posto di Ferrari-Caruso in Medal Race che confermano ...