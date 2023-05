Vela | Europei 470 2023 | Ferrari-Caruso difendono il settimo posto dopo la Medal Race | Svezia in trionfo

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) I CampionatiOpendel 470 misto si sono conclusi a Sanremo con lo svolgimento della, che ha definito la composizione del podio continentale. Gli svedesi Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson hanno conservato la leadership nella generale, gestendo alla perfezione la regata decisiva a punteggio doppio e centrando il secondo titolo europeo consecutivo. Dahlberg/Karlsson si sono limitati di fatto a marcare i loro primi inseguitori in classifica, i tedeschi Simon Diesch/Anna Markfort, terminando lain settima posizione e mantenendo dunque un punto di vantaggio sull’imbarcazione teutonica (sesta nella regata finale). Quarto oro continentale in carriera per Dahlberg, che in passato aveva già trionfato due volte nel 470 maschile. Medaglia di bronzo ai francesi ...