Vauro senza pudore | alluvione | ignobile colata di fango sulla Meloni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Non si ferma davanti a nulla,Senesi. Nemmeno davanti al disastro dell': e la sua satira, se così si può ancora chiamare visto il carico d'odio che da anni trasudano le sue vignette, è usata come pretesto per trasformare la (legittima) indignazione o la critica politica in semplice attacco strumentale. Un esempio? L'ultimo schizzo (di) in prima pagina sul Fatto quotidiano che l'ex matita armata di Michele Santoro, oggi al servizio del direttore Marco Travaglio, dedica a Giorgia. Nel disegnino in bianco e nero, lo scenario è quello apocalittico dell'Emilia Romagna. La pianura diventa una palude, dall'acqua fanno capolino un'auto distrutta e una casa diroccata. Sul tetto, una famiglia appollaiata in attesa di soccorsi, disperata. In calce, l'annuncio del governo: "Pronti per gli ...