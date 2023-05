(Di sabato 20 maggio 2023) Si potrebbe pensare ad una poetica citazione shakespeariana quando si sente la domanda di quale sostanza sia fatto il sottosuolo su cui poggia una. Invece è una domanda di first appeared on il manifesto.

...all'arrivo delle truppe sovietiche che decretò la caduta della "montagna del Re" e la sua... Da questo momento in poi, Kaliningrad, mediante i paesi inglobati dal Patto dinell'URSS, ...Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulladi Halep e su altri nomi più o ...23 - 29 luglio > Wta 250 Amburgo 24 - 30 luglio > Wta 250 Losanna 24 - 31 luglio > Wta 250...... la guerra in territorio ucraino ha bisogno della costante e 'invasiva' presenza polacca e, d'altra parte, questo è proprio quello che spiana la strada alle mire diper ladella ...

Varsavia, la rinascita di una città dai suoi cumuli di rovine Il Manifesto

Kaliningrad o Königsberg Varsavia mette in discussione la legittimità del Cremlino sull’exclave fondata dai cavalieri teutonici ...Frutto della divisione tra le potenze vincitrici in sfere d’influenza venne stipulato in piena ‘guerra fredda’ ...