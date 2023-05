Usa | su trattative debito ancora ' serie differenze'

La Casa Bianca e i negoziatori repubblicani hanno ripreso i colloqui sul tetto del debito degli Stati Uniti dopo una breve pausa di venerdì che ha scosso i mercati finanziari. Il presidente della ...... l'Ufficio delle negoziazioni commerciali, ha aggiunto che Taipei vuole concludere le... COSA C'ENTRA LA CINA CON IL PATTO- TAIWAN Pur essendo di fatto un paese a sé (anche se sono pochi ...... Kevin McCarthy, ha detto che la pausa allee' dovuto al fatto che i negoziatori della ... Il rendimento del titoloa tre mesi e' in ribasso al 5,281%. Questo l'andamento delle altre ...

Usa, trattative sul tetto al debito: Biden cancella il viaggio in Australia Il Sole 24 ORE

Senza un accordo, gli Stati Uniti potrebbero andare in stato di insolvenza sul loro debito di 31,4 migliaia di miliardi di dollari. Ciò significherebbe che il ...Il leader repubblicano del Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato che è «giunto il momento» per il Presidente Joe Biden di fare sul serio per negoziare un accordo ...