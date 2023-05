USA 2024 | Biden punta su Florida e North Carolina

, si scaldano le presidenziali: Tim Scott 'Obama dei Repubblicani' outsider pericoloso vs Trump e DeSantis La campagna per le presidenziali si comincia ad animare. Il prossimo mercoledì il più ...... questo è il deteriorarsi delle relazioni- Cina soprattutto per la questione di Taiwan. A ...geopolitiche e sulla stessa campagna elettorale statunitense per le elezioni presidenziali del. La ...Derby americano trae Messico Eccezion fatta per l'Arabia Saudita, anche gli Stati Uniti potrebbero entrare a far parte del calendario, cosa che concretizzerebbe il ritorno deglinel WRC ...

Usa 2024, DeSantis parla ormai da candidato e sfida Trump: "Solo io posso battere Biden" la Repubblica

Il presidente americano Joe Biden punta su Florida e North Carolina per aggiudicarsi la rielezione alle elezioni USA 2024. Puntare su questi due Stati potrebbe essere un azzardo in quanto gli elettori ...Il Montana diventa il primo stato USA a vietare TikTok. La decisione mira a proteggere i dati personali dai rischi di sicurezza informatica.