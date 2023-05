(Di sabato 20 maggio 2023) Lavoro, pubblicato in Gazzetta il decreto taglia cuneo Entra in vigore oggi il provvedimento che prevede il taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre.... Dl omnibus: il ...

perché sono incapaci di articolare un discorso sensato. Interpretano il ruolo del ... La segretaria del Pd a un'iniziativa della Filcams Cgil a Firenze: ci batteremoquesto decreto e l`...... però è un'altra cosa: qui alla Scala del calcio tutti sono in piedi, molti piangono e... al Camp Nou,Messi e soci. Allora la festa era stata a Malpensa, nel cuore della notte, stavolta ...Sono 8 i punti messi insieme nelle ultime cinque giornate di campionato con i pareggiCremonese ed Empoli cheancora vendetta. Responsabile di questa situazione è l'allenatore Stefano ...

Urlano contro il governo per i morti sul lavoro…anche se sono in calo - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Aspettano la morte di un lavoratore, che (purtroppo) esiste ovunque nel mondo, per inveire contro il Governo che precarizzerebbe il mercato.vinto dall'Italia contro la Serbia. Sarà il loro primo confronto in finale di Champions League: oggi l'azzurra si è allenata con il sorriso sulle labbra, non risparmiando però qualche urlo quando la ...