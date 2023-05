Uomini e Donne | Roberta DI Padua e l' ex corteggiatore Andrea Foriglio si stanno già frequentando? Esplode il gossip

(Di sabato 20 maggio 2023) La dama del trono over e il suo eloquente messaggio per l'exdi Nicole per cui aveva sempre manifestato un interesse.

La dama del trono over di, Roberta Di Padua, e l'e x corteggiatore di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio , si stanno già frequentando Sembrerebbe proprio di sì a giudicare da una Ig Stories pubblicata dalla ...Choc a: Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si stanno frequentando La dama del trono over non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, dichiarandosi a lui ......

La dama del trono over e il suo eloquente messaggio per l'ex corteggiatore di Nicole per cui aveva sempre manifestato un interesse.Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha raccontato nelle sue Instagram stories la verità su Luca Salatino e Soraia Ceruti. La separazione della coppia sta suscitando ...