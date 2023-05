Uomini e Donne gossip | Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un bambino? Il pancino non sfugge

(Di sabato 20 maggio 2023) Negli ultimi tempi, il mondo delè stato elettrizzato da notizie riguardanti, noto ex tronista di, e la sua attuale compagna,. I due, al centro dell’attenzione per il loro legame, ora potrebbero essere pronti a compiere un passo importante: diventare genitori. I fan della coppia hanno infatti notato una leggera rotondità sul ventre di, dando il via a rumors e indiscrezioni sulla sua possibile gravidanza.diventa papa? Gli indizi sulla gravidanza diIlsulla possibile gravidanza di...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo essere usciti insieme da, il programma condotto da Maria De Filippi , si sono goduti la loro storia d'amore giorno dopo giorno, rendendola pubblica soprattutto sui social e aggiornando i loro fan. Nessuno ...... Ryszard Kapu"ciñski, teorizzava che "per fare buon giornalismo si deve essere innanzi tuttobuoni, obuone: buoni esseri umani. Le persone cattive non possono essere dei bravi ...In pochissimi coraggiosi lo stanno difendendo sui social network, ove ricordano che non ci sarebbe alcun collegamento tra il dramma in Emilia Romagna e le parole dell'ex tronista di ''.

"Prosegue l'impegno degli uomini e delle donne della Protezione Civile della Lombardia nei territori colpiti dall'alluvione". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (ANSA) ...Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, si sono goduti la loro storia d'amore giorno dopo giorno, ...