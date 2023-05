Una madrina che ha indossato in prima persona la tuta da apicoltrice E una serie di belle iniziative a cui è possibile partecipare per proteggere la vita delle api Ecco l' impegno di Guerlain

(Di sabato 20 maggio 2023) Impegnata da oltre 15 anni con progetti che preservano la biodiversità, appoggiano l’innovazione sostenibile e creano un impatto sociale positivo, in occasione del World Bee Day 2023 la Maisonrinnova i suoi impegni nel sostenere lae l’attività dell’ape, simbolo di immortalità e resurrezione, attualmente in grave pericolo di estinzione a causaattività umane. Miele, il super food della pelle per l'inverno guarda le foto Leggi anche › World Bee Day 2022: ...

... reso ancora più speciale da tutte le persone che condonazione, con la loro presenza e con il ... che dall'anno scorso è l'affascinantedi questa pregevole iniziativa. La kermesse, ...... le star belle e dannate La- La giuria - I film in concorso Gli italiani al Festival: ... Il film èstoria spirituale che la mette a confronto con il cristianesimo e i suoi riti con ...... 'scesi in campo per la prevenzione': Veronica Maya,dell'evento, Paolo Bonolis, Max Giusti,... Per i più grandi ricordiamo quantodiagnosi precoce salvi la vita'. Prossimo appuntamento dal ...

La madrina della 37ª Biker Fest Samira Lui inaugura ... Nordest24.it

Quanti soldi spendere per il regalo di battesimo La risposta è dipende. Ecco quali sono i casi in cui si spende di più e quelli in cui si spende di meno.Il rito in Piazza Tolomei ha aperto la settimana di festeggiamenti delle matricole. Il principe Iacopo Mori: "L’operetta ’La vite è bella’, ironia sulle Terre di Siena".