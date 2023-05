Policlinico Gemelli,in titanioin 3D salva la mano destra di una neo - mamma Eccezionale intervento effettuato al Gemelli dall'equipe del professor Giulio Maccauro , direttore della UOC di Ortopedia. ...... ha realizzato al computer un prototipo,3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di ..." prosegue il professor Maccauro " dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, ...... ha realizzato al computer un prototipo,3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di ...effettuare un doppio accesso dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, per ...

Un polso stampato in 3D evita l'amputazione ad una neo-mamma, l'eccezionale intervento è stato realizzato presso il Gemelli di Roma ...La stampa 3D su misura è un'importante innovazione nella medicina ortopedica, che apre nuove prospettive per la personalizzazione degli interventi e per il raggiungimento di risultati straordinari.