Un mare di bellezza | Fuori E dentro | ritratto beauty di Ludovica Coscione | stella della fortunatissima serie Mare fuori

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 maggio 2023) Più di una fiction, un fenomeno:(in onda nei mesi scorsi su Rai 2 con la terza stagione e già confermata per la quarta, quinta e sesta) è un trampolino di talents Gen Z diventati pupilli di migliaia di fan. Tra loro brilla, alias Teresa, protagonista di una tormentata – e amatissima dai fan – storia d’amore con l’attore Matteo Paolillo. Classe 1999, napoletana, non è un’esordiente, anzi, è un volto noto alle fiction Rai: debutta nel 2016 con Non dirlo al mio capo, nel ruolo di Mia, figliaprotagonista Vanessa Incontrada, poi è la fragile Agata nellaChe Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Per noi, con l’aiuto del make up Lancôme, si racconta così. ...