Un Giorno in Pretura presenta La guerra dei Depp | su Rai3 lo speciale su Johnny Depp e Amber Heard

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Manca poco alla messa in onda di Unine al ritorno di Roberta Petrelluzzi in seconda serata sucon unosu, Ladei Deep. Questo è il titolo che il programma ha voluto dare allapuntata che andrà in onda in seconda serata oggi per la gioia dei fan, quelli che riusciranno a rimanere svegli, per raccontare la loro parabola, dalla storia d’amore al processo. In particolare, da quando l’attrice ha chiesto il divorzio nel 2016, tutti e due si sono rivolti dure accuse e la loro storia è finita nelle aule di un tribunale con tutto quello che questo ha significato in questi anni tra dettagli e scontri che sono finiti su tutti i giornali. ...