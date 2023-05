Un erroraccio di Montipò condanna il Verona | l' Atalanta vince 3 - 1 e prende il Milan

Il capovolgimento arriva da undiche si fa soffiare la palla da Pasalic (53'). Il tris lo sigla Hojilund (62') con un potente sinistro. Sui legni la reazione del Verona: traversa ...Nella ripresa è decisiva la papera diche al 54' prova a dribblare Pasalic: il croato gli soffia il pallone e lo appoggia in gol. Entra Lookman giusto in tempo per ispirare il terzo gol di ...... con Ngonge che si è riscattato dall'nel finale della gara di Napoli segnando dopo ... para88' Banda calcia da fuori,si supera e la mette in angolo 78' Incredibile parata di ...