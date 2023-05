Un elicottero impegnato nei soccorsi per l' alluvione è precipitato

L'erain una serie di verifiche relative all'interruzione delle linee elettriche nelle zone colpite dal maltempo. Leggi anche Alluvione Emilia Romagna, nuove evacuazioni a ...approfondimento Maltempo Ravenna, cadeper guasti: 4 feriti Nel Cuneese caduti oltre 100 millimetri di pioggia Nel Cuneese resta il livello di allerta 'arancione' nelle valli ...Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Maltempo, da Ravenna a Faenza: danni, ...

Maltempo a Ravenna, cade elicottero impegnato per guasti alla linea elettrica: 4 feriti Sky Tg24

Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati ...(Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – Un elicottero decollato poco fa per un intervento alla linea elettrica è precipitato a Lugo. Dell’equipaggio, composto di 4 persone, 3 sono rimasti ill ...