Un boss di mafia condannato in via definitiva è ancora libero

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Fino a venerdì non risultavaeseguita la sentenza di condanna pernei confronti di Rosario Pio Cattafi, divenuta irrevocabile il 16 maggio, quando la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha rigettato il suo ricorso proposto contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 6 ottobre 2021 che lo haalla pena complessiva di sei anni di reclusione, per partecipazione alla famiglia di Cosa nostra di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e per calunnia ai danni del collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano e dell'avvocato Fabio Repici. Proprio quest'ultimo, difensore di Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993, costituita parte civile nel processo, preso atto del mancato ingresso di Cattafi in carcere, ha ...

Dalla strage di via Lazio del dicembre del 1969, in cui viene giustiziato ilMichele Cavataio, soprannominato il Cobra, al giugno del 1992 della strage di via D'Amelio, in ... il film "La...Ladi ieri E gli ha rinfacciato la 'preferenza' delper un'altra ragazza di Campobello di Mazara, espressa in una serie di pizzini inviati alla famiglia di origine. Alla fine il padre ha ......sui presunti registi delle stragi con la sorte del programma di Giletti Fatti Trent'anni di... uno scatto di cui ha parlato per primo questo giornale che ritrarrebbe Berlusconi, il...

Faida di mafia in Canada: uccisa la nuora del boss, una influencer da 35mila follower Il Fatto Quotidiano

Rosario Pio Cattafi deve scontare un residuo di pena di due anni e 7 mesi per partecipazione alla famiglia di Cosa nostra di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e per calunnia ...Massimo Perdonò cercò di uccidere Giovanni Caterino per vendicare Romito, il boss di Manfredonia ucciso nella strage di San Marco in Lamis ...