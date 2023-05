Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky a Hiroshima per partecipare al G7

(Di sabato 20 maggio 2023) Il presidente dell’Volodymyrè appena atterrato a, su un aereo del governo francese. Il leader della resistenza, come da attese, prenderà parte in presenza ai lavori del summit. A margine del summit,avrà un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Anche al 32esimo vertice della Lega Araba a Gedda, in Arabia Saudita,è arrivato a bordo di un aereo del governo francese, come aveva riferito l’ambasciatore di Parigi in Arabia Saudita. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiPerde il controllo e finisce contro le auto in sosta: .... Ormai sembrano esserci pochi margini per ricucire i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Ieri sera il presidente ha fatto intendere che il tecnico toscano andrà via ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina del 19 maggio Corriere della Sera

Con il Milan che si prepara per queste ultime giornate di campionato, andiamo ad analizzare cosa potrebbe succedere in campo e fuori Il calcio è fatto di vittorie, sconfitte e… Leggi ...Feletti è nel triste novero dei 14 morti per l’alluvione in Emilia-Romagna, sei dei quali accertati nel Ravvenate. Il suo cadavere galleggiava in giardino ricoperto dal fango. A notarlo alcuni ...