Ultime Notizie – Ucraina | Usa su invio F16 | “Servono per respingere Russia”

(Di sabato 20 maggio 2023) ”Non è cambiato nulla”. Così il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha spiegato, ai margini del G7 in corso a Hiroshima, che la fornitura di caccia F-16 all’non rappresenta un punto di svolta nel sostegno a Kiev, né una escalation. Gli Stati Uniti, ha affermato, non avevamo mai escluso la possibilità di consegnare F-16 alle forze armate ucraine. La decisione di consegnarli ora, ha spiegato Sullivan, rientra nelle necessità della guerra. ”E’ arrivato il momento” di considerare di cosa hanno bisogno le forze armate ucraine perl’aggressione russa e i caccia rientrano in questo, ha affermato Sullivan. Nessuna indicazione, invece, su quanto durerà l’addestramento dei piloti ucraini per l’uso degli F-16. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione