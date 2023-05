Ultime Notizie – Salute | Grimaldi Anmco | “Tra malattie cuore scompenso è vera epidemia”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Tra lecardiovascolari, che sono ancora la prima causa di morte nel mondo, locardiaco rappresenta unae propria. Tuttavia, noi cardiologi ospedalieri, oltre allo, siamo chiamati ad affrontare molteplici sfide, dall’infarto miocardico acuto alle aritmie. Tra queste la più frequente è la fibrillazione atriale ma le più temute sono quelle ventricolari che, in rari casi, possono portare a morte improvvisa. Per questo motivo allocardiaco, alla cardiopatia ischemica, alla prevenzione e alle morti improvvise abbiamo dedicato diversi approfondimenti durante il nostro congresso annuale”. Così Massimo, presidente eletto dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri con l’Adnkronos ...

Si terrà martedì 23 maggio alle 12 , presso la sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento, la riunione del tavolo istituzionale e tecnico per il dimensionamento della rete scolastica e la ...La madre di Giovanni Latteri , Maria Suzzi, ha comunicato che l'intervento per rimuovere la massa tumorale dal cervello di suo figlio, è riuscito . Stamattina è entrato in sala operatoria presso l' ...Aurelio De Laurentiis parla come uno che non ha perso la speranza di riuscire a trattenere Luciano Spalletti. Ma ormai tra i due c'è un gelo. Improvviso. Fastidioso. Anche se ieri, ...

Maltempo ultime notizie. Cade elicottero a Lugo. Ue pronta a dare sostegno. Aiuti: fondo comune di ... Il Sole 24 ORE

“Eccovi l'ultima genialata della Regione Campania, - afferma Michelangelo Esposito Mocerino - altro che bonifica, gli eventuali miasmi di un mega impianto di compostaggio regionale dove andranno a ...Doccia gelata per l’Inter, il big ha già espresso la propria preferenza per la Juventus. L’indiscrezione e tutti i dettagli La Juve di Allegri dovrà ripartire da un’altra annata piuttosto deludente, ...