Ultime Notizie Roma del 20-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studiogna messa da fango 14 morti 36 mila cittadini sfollati cadono elicottero nel Ravennate nell’incidente un ferito è riaperta due corsie la 14 tra Faenza e Forlì domani ancora allerta Rossa su gran parte della regione era sospende il pagamento delle bollette per le zone alluvionate meloni domani nelle zone colpite e meloni fatti anticipato il rientro in Italia soddisfatta il prossimo Summit in Puglia giugno 2024 la premier ha deciso di essere agià per seguire da vicino l’evolversi della situazione in Emiliagna dove attesa in giornata di domani Ringrazia con un grandi che le hanno fatto le condoglianze per le vittime dell’alluvione i premi americano Joe biden avrà un bilaterale domani con il presidente ucraino ...