Ultime Notizie Roma del 20-05-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studiogna sommersa da fango 14 morti si cercano i dispersi cadono elicottero nel Ravennate attentato un atterraggio di emergenza quattro i feriti riaperta due corsie la A14 tra Faenza e Forlì l’acqua si sposta ora verso la bassagna arera sospende il pagamento delle bollette per le zone alluvionate di questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Faenza Massimo isola per fare la sua vicinanza alla città in questo difficile momento che la Municipalità sta attraversando lo fa sapere il comune Aggiungendo che il presidente Mattarella dopo aver postato la sua solidarietà anche al primo cittadino ha voluto dire lo stato della situazione emergenziale della città il Presidente del Consiglio ...