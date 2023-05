Ultime Notizie Roma del 20-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno continua l’emergenza maltempo emilia-gna dettato emanato una nuova allerta rossa per oggi intanto scarseggiano cibo acqua e detersivi sugli scaffali dei supermercati a Ravenna la situazione più difficile oltre a nuovi evacuazioni per proteggere la città si sta creando una barriera di terra sulla strada Faentina anche i genitori di Laura Pausini sono scesi in campo per spalare il fango Inoltre è stata trovata una nuova vittima a Faenza è un uomo di 84 anni il bilancio dei morti dell’alluvione sale a 14 andiamo in Giappone durante la cena di lavoro del G7 in corso nella città di Hiroshima la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha avuto ieri occasione di parlare con gli altri leader dell’alluvione che nelle ultimo colpito l’Emiliagna ali della ...