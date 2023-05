Ultime Notizie Roma del 20-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 maggio 2023)dailynews radiogiornale sabato 20 maggio Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il totale delle vittime per il maltempo in Emiliagna è salito a 14 mentre il numero delle persone sfollate raggiunto quota 15 mila nel Ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati gli animali degli allevamenti le previsioni a breve non accennano a migliorare per oggi sono attesi sulle regioni e precipitazioni diffuse ed è stata confermata allerta Rossa sull’aria che va da Bologna a Rimini il presidente dell’Emiliagna Stefano Bonaccini con parti sociali della Regione incontrerà la premier meloni ai ministri competenti fitto assicura gli aiuti per risarcire l’Emiliagna dei danni sono pronti ma non saranno utilizzati i fondi del pnrr sono oltre 500 le strade chiuse in tutta la Regione ci sono ...