Ultime Notizie – “Papa ha affidato a Zuppi l’incarico missione di pace”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 20 maggio 2023)diin Ucraina, ilhaal cardinale Matteo. “Posso confermare cheFrancesco haal cardinale Matteo, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – fa sapere in una nota il portavoce del Vaticano Matteo Bruni -,di condurre una, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di”. “I tempi di tale, e le sue modalità, sono attualmente allo studio” aggiunge. Nei giorni scorsi, indiscrezioni riportavano ...