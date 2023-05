Ultime Notizie – “Nessun rilancio demografico senza verità sull’aborto”

(Di sabato 20 maggio 2023) “sarà mai possibile se continueremo a tacere la, la soppressione di un essere umano vivo, inerme e innocente nel grembo materno. L’aborto infatti non ha solo impedito a circa 6 milioni di bimbi di vedere la luce in Italia dall’approvazione della Legge 194, ma ha generato in 45 anni una diffusa cultura individualista e anti-natalista, trasformando la nascita di un bambino, la maternità e la paternità da valori sociali fondamentali per il bene comune a fatti privati”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia durante la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, che si sta svolgendo oggi a Roma con l’adesione di oltre 120 tra enti e associazioni. “In conseguenza a questo cambio di paradigma, se oggi una donna affronta una gravidanza ...

Si terrà martedì 23 maggio alle 12 , presso la sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento, la riunione del tavolo istituzionale e tecnico per il dimensionamento della rete scolastica e la ...La madre di Giovanni Latteri , Maria Suzzi, ha comunicato che l'intervento per rimuovere la massa tumorale dal cervello di suo figlio, è riuscito . Stamattina è entrato in sala operatoria presso l' ...Aurelio De Laurentiis parla come uno che non ha perso la speranza di riuscire a trattenere Luciano Spalletti. Ma ormai tra i due c'è un gelo. Improvviso. Fastidioso. Anche se ieri, ...

Maltempo ultime notizie. Domani Meloni in Emilia Romagna. Numero sfollati sale a 36.600 Il Sole 24 ORE

Agenzia Roma, 17 mag. – I giocatori della Roma Dybala, Smalling ed El Shaarawy si sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà ...Negli ultimi 5 anni ci sono stati almeno 150 attacchi hacker ai dispositivi medici, in particolare ai pacemaker e ai defibrillatori.