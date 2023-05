Ultime Notizie – “Il Paese deve ripartire dalla famiglia e dalla vita”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Con la manifestazione nazionale per ladi oggi, vogliamo replicare il grandissimo successo dell’anno scorso. Siamo 120 associazioni e vogliamo testimoniare all’Italia che se questa vuolenon può farlo senza questa piazza, scommettendo sullae sullache è la culla della stessa”. Lo ha detto il membro del direttivo di Pro, Maria Rachele Ruiu, a margine della manifestazione nazionale “Scegliamo la”, tenutasi a Roma. “Vogliamo testimoniare che non è solo giusto ma anche importante, necessario, urgente, e stupendo scegliere lae per questo faremo un corteo gioioso – ha continuato Ruiu -. Dal palco di San Giovanni faremo parlare le testimonianze divera e successivamente si ...

Si terrà martedì 23 maggio alle 12 , presso la sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento, la riunione del tavolo istituzionale e tecnico per il dimensionamento della rete scolastica e la ...La madre di Giovanni Latteri , Maria Suzzi, ha comunicato che l'intervento per rimuovere la massa tumorale dal cervello di suo figlio, è riuscito . Stamattina è entrato in sala operatoria presso l' ...Aurelio De Laurentiis parla come uno che non ha perso la speranza di riuscire a trattenere Luciano Spalletti. Ma ormai tra i due c'è un gelo. Improvviso. Fastidioso. Anche se ieri, ...

Maltempo ultime notizie. Domani Meloni in Emilia Romagna. Numero sfollati sale a 36.600 Il Sole 24 ORE

Agenzia Roma, 17 mag. – I giocatori della Roma Dybala, Smalling ed El Shaarawy si sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà ...Negli ultimi 5 anni ci sono stati almeno 150 attacchi hacker ai dispositivi medici, in particolare ai pacemaker e ai defibrillatori.