Ultime Notizie – Atp Roma 2023 | Rune in finale agli Internazionali d’Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 20 maggio 2023) Holgerè il primo finalista degliBnl. Il danese, testa di serie numero 7, in semiha sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, per 6-7 (2-7), 6-4, 6-2 in 2h45?. Il secondo finalista verrà deciso dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione