Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | allerta rossa anche oggi

(Di sabato 20 maggio 2023)sull’duramente colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Persono previste nuove precipitazioni che potrebbero far di nuovo innalzare il livello dei fiumi. Sono intanto 14 le vittime accertate, mentre gli sfollati sono oltre 15mila. RAVENNA – Situazione critica in provincia di Ravenna dove ci sono 6 morti e 1 disperso . Al momento la superficie di territorio evacuata è di 108.730.188 metri quadrati (pari a 10.873 ettari e a circa il 16% dell’intero territorio comunale) per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a circa il 9 per cento del totale). Nelle scorse quattro notti il sistema di accoglienza messo in campo dal Comune di Ravenna sia attraverso l’allestimento di punti di protezione civile che ...

Ora invece occorre spremere legocce di energie da una stagione che, se in termini di quarto ...99/mese Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le20 maggio 2023Cioè il virtuale erede di Olivier Giroud, l'unico vero goleador delledue stagioni. In ...99/mese Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le20 maggio 2023La 'Banchinella' si sta sgretolando. Allarme a Capri dove da ieri la banchina dove attraccano i mezzi più grandi, quelli che insieme ai passeggeri trasportano autoveicoli, è stata chiusa. 'Dobbiamo ...

Alluvione Emilia-Romagna, emergenza continua: ancora pioggia e allerta maltempo. LIVE Sky Tg24

Goddamn, you got me in love again. Dua Lipa ha un nuovo amore e adesso è ufficiale. Anzi, è Red Carpet Official. Dua Lipa ha fatto il suo debutto di coppia sul tappeto rosso del Festival di Cannes 202 ...Il fumettista-scrittore la vede così: "Chi è oggi al governo sul terreno della cultura ha un personale che da 80 anni sta in panchina.