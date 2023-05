“Ufficiale | sono una coppia” I due famosi per la prima volta insieme davanti ai fotografi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Con il fidanzato sotto gli occhi di tutti, per la cantante è lache accade. Quale occasione migliore se non quella del red carpet di Cannes per presentare ufficialmente il suo nuovo amore? Un uomo bello, famoso, un puro creativo: la splendidanon ha fatto altro che illuminare il palcoscenico. E pensare che i pettegolezzi in merito alla loro relazione hanno cominciato a circolare dallo scorso febbraio ma i duestati molto bravi nel tenere la relazione nascosta fino a oggi. Dalle strade di Parigi ai riflettori di Cannes: la diva non ha più alcun segreto per i suoi numerosissimi fan. Dua Lipaa Romain Gavras. Quale connubio migliore di questo? Radiosi, complici e bellissimi: la cantante e il noto regista finalmente hanno smesso di nascondersi, rivelando a tutti la loro ...