UFFICIALE | si ritira l'ex Porto e Benfica Maxi Pereira

Tornerò a Stoccarda' Matteo Berrettini sidal tabellone principale del Roland Garros 2023 : ora èuna notizia che francamente era abbastanza nell'aria. L'ultimo incontro...Commenta per primo Maarten Stekelenburg ha deciso di appendere i guanti al chiodo. Come annunciato dall' Ajax, il 40enne portiere si ritirerà al termine della stagione: l'olandese, che ha vestito ...VEDI ANCHE Coronavirus, la F1 getta la spugna: ora èlo stop del Gp Australia Coronavirus: la McLaren sidal GP Australia! Emergenza coronavirus: ipotesi di doppia gara in Bahrain GP ...

UFFICIALE Maxi Pereira si ritira. Ha vinto la Copa America nel 2011 Sportitalia

Una delle leggende del calcio uruguaiano ha annunciato la sua intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Maximiliano Pereira, terzino destro classe 1984, lascia il calcio giocato. Pereira, 125 pr ...Dopo Madrid e Roma, il tennista azzurro rinuncia anche al Roland Garros. Ma su Instagram si mostra ottimista: “Sto facendo progressi. Tornerò a Stoccarda” Matteo Berrettini si ritira dal tabellone pri ...