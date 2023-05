UFFICIALE – Fernando Llorente annuncia il ritiro dal calcio

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 maggio 2023) Da pochi giorni,, trentottenne attaccante spagnolo, ha ufficializzato ildal. L’ex conoscenza delitaliano dice basta dopo aver dispensato gol in lungo e in largo nei principali campionati europei. Nonché dopo essere stato uno dei protagonisti dell’inarrestabile Nazionale iberica. Attraverso un video diffuso sui suoi canali social ha ringraziato tutte le realtà e i club a cui è stato legato in quanto parte del suo sogno realizzato. Andiamo insieme a ripercorrere brevemente quella che è stata la carriera di quest’ottimo centravanti., la carriera del Re Leone fino alPer, giunto al, essere un calciatore è stato ...