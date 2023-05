Udinese | Sottil | «Il nostro obiettivo è terminare il più in alto possibile nella parte sinistra della classifica»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 maggio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato aTv in vista del match di Serie A contro la Lazio Andrea, allenatore dell’, ha parlato aTv. PAROLE – «Sono molto contento, felice ed orgoglioso di continuare questo bellissimo percorso. Un ringraziamento speciale alla famiglia Pozzo che ha visto in me l’allenatore giusto per quest’anno e per la prossima stagione. Un ringraziamento anche a Marino, una bellissima persona e una guida importante durante questo percorso. Ringrazio tanto i ragazzi, anche quelli che sono andati via a gennaio, perché mi hanno seguito e siamo migliorati a vicenda. Ringrazio, ovviamente, i tifosi perché mi hanno sempre dimostrato attaccamento e stima nei miei confronti, anche nei momenti difficili. Sono una persona che vive ...