Udinese-Lazio | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 20 maggio 2023)(domenica 21 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato...

Domani all'ora di pranzo è il calendario la sfida salvezza Lecce - Spezia (12.30), a seguire Torino - Fiorentina (15), Napoli - Inter (18) e(20.45). Lunedì si chiude con i posticipi ......al venerdì Salernitana -(18.30) e Samp - Sassuolo (20.45). Sabato alle 15 Spezia - Torino; domenica pranzo con Verona - Empoli, a seguire Bologna - Napoli e Monza - Lecce. Alle 18- ...Domenica altre quattro partite: Lecce - Spezia (ore 12.30), Torino - Fiorentina (ore 15), Napoli - Inter (ore 18) e(ore 20.45). Si chiude lunedì 22 maggio con Roma - Salernitana (ore ...

Udinese-Lazio, le probabili scelte di Sottil e Sarri Lazio News 24

È la terzultima giornata della stagione ed è iniziata con la vittoria in trasferta del Monza contro il Sassuolo ...Leggi le quote di Udinese-Lazio: il pronostico della sfida della Dacia Arena: biancocelesti vicini alla Champions, Udinese imbattuta in casa da gennaio ...