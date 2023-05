Ucraina | Usa su invio F16 | “Servono per respingere Russia”

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – ”Non è cambiato nulla”. Così il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha spiegato, ai margini del G7 in corso a Hiroshima, che la fornitura di caccia F-16 all’non rappresenta un punto di svolta nel sostegno a Kiev, né una escalation. Gli Stati Uniti, ha affermato, non avevamo mai escluso la possibilità di consegnare F-16 alle forze armate ucraine. La decisione di consegnarli ora, ha spiegato Sullivan, rientra nelle necessità della guerra. ”E’ arrivato il momento” di considerare di cosa hanno bisogno le forze armate ucraine perl’aggressione russa e i caccia rientrano in questo, ha affermato Sullivan. Nessuna indicazione, invece, su quanto durerà l’addestramento dei piloti ucraini per l’uso degli F-16. L'articolo proviene da Italia Sera.

... il governo sta riflettendo " assicurano dall'Italia " ma la pressionea recedere dalla via della Seta non potrà che aumentare, è l'impressione. Le questioni più serie: guerra ine Cina ...Così il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha spiegato, ai margini del G7 in corso a Hiroshima, che la fornitura di caccia F - 16 all'non rappresenta un ...Dal summit il presidenteJoe Biden ha dichiarato l'accordo su nuove sanzioni contro la Russia, ... Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia, ...

Usa, via libera alle sanzioni contro la Russia: «Agiremo fino a quando non metterà fine alla sua guerra illegale contro l ... Open

In teoria, la ‘notizia’ sarebbe l'impegno dei leader del G7 a inasprire le sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, oltre che ..."Continuiamo a fare progressi verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti ...