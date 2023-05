Ucraina | Russia | “Rischi colossali se Occidente fornisce F-16”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – I Paesi occidentali correranno ”” se forniranno all’gli F-16 richiesti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko citato dall’agenzia di stampa Tass. “Stiamo vedendo che i Paesi occidentali stanno ancora andando avanti con lo scenario dell’escalation. Ciò comportaper loro stessi”, ha affermato Grushko rispondendo a una domanda sulla fornitura di caccia F-16 all’. “In ogni caso, questo scenario sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani e abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha proseguito il vice di Sergei Lavrov. A margine del G7 in corso a Hiroshima, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha spiegato ...