Ucraina | Prigozhin annuncia la presa completa di Bakhmut

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – Evghenyhato ladida parte delle sue forze, in un video pubblicato sul canale Telegram della Wagner. Il comandante dei mercenari russi dopo più di sette mesi di combattimenti hato la conquista della città in tuta mimetica, di fronte a un gruppo di uomini con il volto coperto, con bandiere nere della Wagner e bandiere russe. Sullo sfondo delle parole di, sono udibili colpi di cannone. Nel suo breve discorsonon manca di attaccare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov. I mercenari della Wagner lascerannoil 25 “per riposarsi”, ha anticipato, precisando che allora la ...

... Usa su invio F16: "Servono per respingere Russia", Russia: "Nube radioattiva verso Europa". Polonia: "Fake news" Sullo sfondo delle parole di, sono udibili colpi di cannone. Nel ...'Oggi, (...) Bakhmut è stata completamente presa', ha riferito il servizio stampa diin una dichiarazione. 2023 - 05 - 20 12:21:02 Mosca: rischi colossali da invio F - 16 all'I ...ha ringraziato 'il popolo russo per il sostegno che ci ha dato', e il presidente Vladimir Putin, 'per l'onore che ci ha concesso di difendere la patria'. Allo stesso tempo,ha ...

Guerra Ucraina, Prigozhin: «Bakhmut è stata completamente presa, il 25 maggio il Gruppo Wagner andrà a riposar ilmessaggero.it

Lo sostiene il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, citato dall'agenzia Interfax ... Kiev smentisce L'esercito ucraino ha però negato che i mercenari Wagner abbiano preso il pieno controllo ...il leader del gruppo mercenario Wagner Evgenij Prigozhin, segnando la fine di quello che è stato forse il capitolo più lungo e sanguinoso della guerra in Ucraina. Nonostante i recenti successi della ...