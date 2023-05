Ucraina | Prigozhin annuncia la presa completa di Bakhmut

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo più di sette mesi di combattimenti i mercenari della Wagner lasceranno la città il 25 "per riposarsi", il controllo passerà al ministero della Difesa russo Evghenyhato ladida parte delle sue forze, in un video pubblicato sul canale Telegram della Wagner. Il comandante dei mercenari russi dopo più di sette mesi di combattimenti hato la conquista della città in tuta mimetica, di fronte a un gruppo di uomini con il volto coperto, con bandiere nere della Wagner e bandiere russe. Sullo sfondo delle parole di, sono udibili colpi di cannone. Nel suo breve discorsonon manca di attaccare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov. I ...